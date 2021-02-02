كومان يعلق على طريقة تعامل ميسي مع تسريبات شروط عقده

استنكر الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة التسريبات حول عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مشيرا إلى أن الفريق واللاعب قاما بالرد بشكل جيد على تلك الأحاديث.

وقال كومان خلال المؤتمر الصحفي المكرس لمواجهة غرناطة غدا الأربعاء، في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا: "أعتقد أنه أمر سخيف التحدث عن الموضوع لمدة 3 أو 4 أيام، والفريق وميسي استجابوا بالطريقة التي أحبها وهي الفوز، هناك دائما أعداء للنادي وهدف التسريبات يكون خبيثا".

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وأضاف: "الانتصارات تساعد دائما على وجود جو جيد، ومن ناحية أخرى أعتقد أن الأمور الخارجية يمكن أن تؤثر على الفريق، وعليك محاولة الحصول على الدافع، نظرا لعدم وجود جماهير، ومحاول كفريق أن نكون أقوياء في اللحظات الصعبة".

أما عن مباراة غرناطة، غدا الأربعاء، قال كومان: "ستكون مباراة مختلفة عن مواجهة الليغا. لعبنا العديد من المباريات لكننا في لحظة يتعين علينا اللعب بطريقتنا، ونتوقع مباراة صعبة، ولا ننسى أننا عانينا ضدهم في الليغا رغم الفوز بهدف".

وعن التعاقدات، كشف الهولندي: "كما قلت سابقا توديبو، لم يكن ضمن خططي، وحاولنا إيجاد فريق آخر له، لأنه لم يلعب في بنفيكا، وهناك عدد قليل من الفرق الكبيرة التي أنفقت الأموال، لأن الأندية لديها مشاكل اقتصادية بسبب كورونا".

المصدر: وكالات