أول تعليق لصلاح بعد تألقه في مباراة وست هام (فيديو)

انتقد النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول، تقنية الفيديو "فار"، بعد فوز فريقه على وست هام يونايتد، أمس الأحد، في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

وقال صلاح في تصريحات إعلامية بعد تسجيله هدفين قاد بهما ليفربول للفوز على وست هام 3-1: "لا أحب تقنية الفيديو، إنها تقتل متعة كرة القدم في رأيي".

قوووووووووووول صلاح 1-0



لمسة فنان pic.twitter.com/TpOhpVsAU7 — جومالي (@XyoqJ) January 31, 2021

ركنية لوست هام تنتهي بهدف لليفربول، مرتدة خيالية ينهيها صلاح في المرمى 😍 💨 pic.twitter.com/nDjojhZ84P — E P L W O R L D (@EPLworld) February 1, 2021

وأضاف: "في بعض البلدان الأخرى الشك يكون من صالح المهاجم".

وتابع: "لا أريد أن أتعرض لغرامة مالية، لكن رأيي أنني لا أحب تقنية الفيديو".

وأكد النجم الدولي المصري أن هدف ليفربول هو الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي.

وأوضح أن الألقاب الفردية تهمه، ولكن الهدف الأساسي هو الحفاظ على لقب الدوري.

وعن صيامه عن تسجيل الأهداف في المباريات الماضية، قال صلاح إن الأمر عادي، ويحدث مع كل لاعبي كرة القدم.

وبثنائيته في شباك وست هام، عزز صلاح صدارته لترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدفا، بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب منافسيه، مهاجم نادي توتنهام، الدولي الإنجليزي هاري كين.

أما ليفربول، فقد ارتقى إلى المركز الثالث في الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 40 نقطة، وبات يتخلف بفارق أربع نقاط عن المتصدر مانشستر ستي الذي يملك في جعبته مباراة مؤجلة.

المصدر: "بي إن سبورتس" + "سكاي سبورتس"