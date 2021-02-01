أمم إفريقيا للمحليين.. المغرب يواصل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح (فيديو)

واصل منتخب المغرب بنجاح حملة الدفاع عن لقبه في بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين، بفوزه على نظيره الزامبي 3-1 أمس لأحد، في الدور ربع النهائي للنسخة السادسة المقامة في الكاميرون.

وحسم المنتخب المغربي نتيجة المباراة في شوطها الأول، بتسجيله الأهداف الثلاثة عبر المهاجم سفيان رحيمي، ولاعب الوسط محمد علي بامعمر، وأيوب الكعبي من ركلة جزاء، في الدقائق 1، 9، و39 على الترتيب.

🎥 Highlights: 🇲🇦 🆚 🇿🇲



The Atlas Lions edge the Chipolopolo and book a ticket to the #TotalCHAN2020 semi-finals 🦁



#MARZAMpic.twitter.com/UnOG4CfLPz — #TotalCHAN2020 (@CAF_Online) January 31, 2021

وسجلت زامبيا هدفها الوحيد في الدقيقة 80، بواسطة موزيس فيري.

وضرب المنتخب المغربي لكرة القدم، الذي توج بلقب النسخة الماضية من البطولة التي استضافها على أرضه عام 2018 بفوزه على نيجيريا برباعية نظيفة في المباراة النهائية، موعدا في الدور نصف النهائي مع مستضيف النسخة الحالية منتخب الكاميرون، الذي تأهل على حساب جمهورية الكونغو الديمقراطية، بفوزه عليه 2-1.

وتقام مواجهة المنتخب المغربي ونظيره الكاميروني يوم الأربعاء المقبل، في مدينة ليمبي.

المصدر: أ ف ب