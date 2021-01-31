محمد صلاح يواصل تألقه في "البريميرليغ" ويحقق عدة أرقام قياسية

حقق المصري محمد صلاح نجم ليفربول عدة أرقام بتسجيله هدفين في مباراة فريقه أمام وست هام يونايتد (3-1) يوم الأحد، وذلك ضمن المرحلة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعزز صلاح صدارته لترتيب قائمة هدافي "البريميرليغ" برصيد 15 هدفا موسعا الفارق إلى 3 أهداف عن ثنائي توتنهام هاري كين والكوري الجنوبي سون هيونغ مين واللذين سجل كل منهما 12 هدفا.

وحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات تساوى صلاح مع البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، في ترتيب هدافي الدوريات الخمس الكبرى، بعد روبيرت ليفاندوفسكي (24 هدفا)، وأندري سيلفا (16 هدفا).

Most league goals scored in Europe's top five divisions this season:



🇵🇱 Robert Lewandowski (24)

🇵🇹 André Silva (16)

🇪🇬 Mohamed Salah (15)

🇵🇹 Cristiano Ronaldo (15)



Lewy will take some catching. 😂 https://t.co/xBKBRTOqrV — Squawka Football (@Squawka) January 31, 2021

وذكرت أن صلاح سجل في شباك وست هام 9 أهداف، منذ انتقاله للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت إلى أن صلاح بات خامس لاعب إفريقي يصل إلى حاجز 90 هدفا في "البريميرليغ"، بعد الرباعي ديدييه دروغبا (104)، أديبايور (97)، ياكوبو (95) وساديو ماني (91 هدفا).

Five African players have scored 90+ Premier League goals:



🇨🇮 Didier Drogba (104)

🇹🇬 Emmanuel Adebayor (97)

🇳🇬 Yakubu (95)

🇸🇳 Sadio Mané (91)

🇪🇬 Mohamed Salah (90)



Only one has made the 100 club... so far. 🌍 pic.twitter.com/oYXNChaJk5 — Squawka Football (@Squawka) January 31, 2021

من جهتها، ذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، بأن صلاح سجل 20 هدفا أو أكثر في موسم واحد، خلال 4 مواسم متتالية مع ليفربول، ليصبح أول لاعب يحقق هذا الرقم منذ إيان راش، الذي سجل 20 هدفا أو أكثر خلال موسم واحد في 6 مواسم متتالية، في الفترة بين عامي 1981 و1987.

21 - Mo Salah is the first player to score 20+ goals in all competitions in four consecutive seasons for Liverpool since Ian Rush did so six times running from 1981-82 to 1986-87. King. pic.twitter.com/JfqMJSluVc — OptaJoe (@OptaJoe) January 31, 2021

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المصدر: RT