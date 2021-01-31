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تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي "الفرعون" صلاح في شباك وست هام (فيديو)

الرياضة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي
Reuters
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عزز الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول صدارته لترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن سجل هدفين في شباك وست هام يونايتد اليوم الأحد.

وتألق صلاح بشكل لافت في المباراة التي فاز فيها فريقه على مضيفه وست هام يونايتد بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري، بتسجيله هدفين، معززا صدارته لقائمة الهدافين.

ترتيب هدافي "البريميرليغ" موسم 2020-2021:

1- محمد صلاح (ليفربول) برصيد 15 هدفا.

2- الكوري الجنوبي سون هيونغ مين (توتنهام هوتسبير) برصيد 12 هدفا.

3- هاري كين (توتنهام هوتسبير) برصيد 12 أهداف.

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المصدر: RT

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