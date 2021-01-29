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ميسي يثير المزيد من الشكوك حول مستقبله

الرياضة

ميسي يثير المزيد من الشكوك حول مستقبله
Reuters SERGIO PEREZ
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ما زالت إجابات الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، تزيد الغموض الذي يلف أمر مصيره في الموسم المقبل إن كان سيستمر مع برشلونة أم أن الرحيل بات وشيكا.

وأبرز حساب "الشيرنغيتو" البرنامج الإسباني الشهير، على "تويتر"، تصريحات الصحفي داريو مونتيرو الذي تحدث مع ميسي مباشرة حول مستقبله، وأخبره الأخير: "ما زلت لا أعرف ما الذي سأفعله حتى الآن".

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وقال مونتيرو إن حديثه مع ميسي أعطاه انطباعا بأنه لم يتراجع عن فكرة الرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم.

وينتهي عقد ميسي مع النادي الكتالوني في الصيف المقبل، ولا توجد مفاوضات بين الطرفين بشأن التجديد حاليا.

ويعد باريس سان جيرمان أبرز الأندية الراغبة حاليا في ضم النجم الأرجنتيني البالغ 33 عاما، الموسم المقبل.

المصدر: twitter/elchiringuitotv

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