بالفيديو.. مانشستر سيتي يقفز إلى الصدارة بعد سحق وست بروميتش بخماسية

قفز مانشستر سيتي إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد عرض رائع والفوز 5-0 على وست بروميتش ألبيون، الثلاثاء.

وأصبح رصيد سيتي، الذي سجل ثلاثة أهداف في أول نصف ساعة، 41 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن جاره مانشستر يونايتد، بعدما خاض كل فريق 19 مباراة، لكن يونايتد سيستعيد القمة إذا فاز على شيفيلد يونايتد، متذيل الترتيب، في ملعب أولد ترافورد، الأربعاء.

وأحرز الألماني الدولي إيلكاي جندوجان هدفين، وكان المحرك الرئيسي للعرض الرائع لسيتي، حيث استعاد فريق المدرب بيب غوارديولا الأداء الممتع الذي جعله يتوج بلقب الدوري في 2018 و2019.

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ومنح جندوجان التقدم لسيتي بهدف في الدقيقة السادسة، حيث سيطر على تمريرة جواو كانسيلو وأطلق تسديدة رائعة داخل المرمى.

وجعل كانسيلو النتيجة 2-0 بتسديدة متقنة أخرى، رغم استياء وست بروميتش لأن مساعدة الحكم أشارت إلى التسلل قبل تسديد الكرة. واُحتسب الهدف بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد.

وأضاف المتألق جندوجان الهدف الثالث بعد مرور نصف ساعة من البداية، حيث راوغ دارا أوشي وسدد بقوة داخل المرمى.

وقبل الاستراحة مباشرة، أحرز رياض محرز الهدف الرابع لسيتي بطريقته المعتادة حيث تلقى تمريرة في الجانب الأيمن وتوغل إلى داخل المنطقة، ثم أطلق تسديدة بقدمه اليسرى في شباك الحارس سام جونستون.

وصنع محرز الهدف الخامس بعدما أرسل تمريرة عرضية حولها رحيم سترلينج بلمسة واحدة من مدى قريب إلى داخل المرمى، في الدقيقة 57.

وهذا الفوز 11 على التوالي لسيتي في كل المسابقات.

المصدر: "رويترز"