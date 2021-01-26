الكشف عن عقوبة مدرب إنتر ميلان بعد طرده في مباراة أودينيزي

قررت اللجنة التأديبية للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، إيقاف أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان مباراتين وتغريمه بمبلغ 20 ألف يورو بعد طرده من مباراة فريقه أمام أودينيزي السبت الماضي.

وحصل كونتي على البطاقة الصفراء بعد احتجاجه على قرارات الحكم فابيو ماريسكا، قبل أن يطلق كلمات أخرى ويعود الحكم ليشهر في وجهه البطاقة الحمراء.

OFFICIAL: Antonio Conte has been banned for 2 games and fined €20k by the Disciplinary Commission 🚫 pic.twitter.com/nACs9uu2t2 — Italian Football TV (@IFTVofficial) January 26, 2021

وبهذه العقوبة، سيغيب كونتي عن المواجهتين المقبلتين لفريقه في الدوري الإيطالي (الكالتشيو) أمام بينفينتو وفيورنتينا على الترتيب.

#Inter coach Antonio Conte, who clashed with referee Fabio Maresca, has been suspended for two games and fined €20,000 by the the Disciplinary Commission. https://t.co/KgcbuTV65s#FCIM#SerieA#UdineseInterpic.twitter.com/s6QdgXEUMh — footballitalia (@footballitalia) January 26, 2021

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يذكر أن إنتر يستعد لمواجهة جاره ميلان في ديربي الغضب على ملعب سان سيرو اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس إيطاليا لكرة القدم.

المصدر: calciomercato.com