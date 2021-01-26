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الكشف عن عقوبة مدرب إنتر ميلان بعد طرده في مباراة أودينيزي

الرياضة

الكشف عن عقوبة مدرب إنتر ميلان بعد طرده في مباراة أودينيزي
Globallookpress Marco Alpozzi
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قررت اللجنة التأديبية للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، إيقاف أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان مباراتين وتغريمه بمبلغ 20 ألف يورو بعد طرده من مباراة فريقه أمام أودينيزي السبت الماضي.

وحصل كونتي على البطاقة الصفراء بعد احتجاجه على قرارات الحكم فابيو ماريسكا، قبل أن يطلق كلمات أخرى ويعود الحكم ليشهر في وجهه البطاقة الحمراء.

وبهذه العقوبة، سيغيب كونتي عن المواجهتين المقبلتين لفريقه في الدوري الإيطالي (الكالتشيو) أمام بينفينتو وفيورنتينا على الترتيب.

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يذكر أن إنتر يستعد لمواجهة جاره ميلان في ديربي الغضب على ملعب سان سيرو اليوم الثلاثاء ضمن  منافسات الدور ربع النهائي من كأس إيطاليا لكرة القدم.

المصدر: calciomercato.com

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