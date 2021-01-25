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زلاتان يصدم متابعيه بصورة "مفبركة"

الرياضة

زلاتان يصدم متابعيه بصورة
AFP ALBERTO PIZZOLI
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أثار السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان الإيطالي، دهشة متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي عندما نشر صورة عبر خاصية "الستوري"، على "إنستغرام" وظهر فيها حليق الرأس.

وعُرف زلاتان لسنوات عديدة، منذ تركه أياكس أمستردام تقريبا، بشعره الطويل، إن كان في يوفنتوس أو حتى إنتر ميلان، ومن برشلونة وميلان وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ومن ثم لوس أنجلوس غالاكسي وانتهاء بميلان.

ولا يعرف ما هي الأهداف التي سعى زلاتان لتحقيقها، لكنه نجح بالتأكيد في تضليل الجماهير ووسائل الإعلام التي نشرت الأخبار عن تسريحة شعره الجديدة.

زلاتان يصدم متابعيه بصورة

وأثارت الصورة التي تبين لاحقا أنها مزيفة، وتمت معالجتها بالـ"فوتشوب"، تكهنات بأن مهاجم الروسونيري يمكن أن يتخلص من ذيل الحصان المعتاد قبل اليوم العالمي للسرطان، الذي يتم الاحتفال به في 9 فبراير.

هذا الموسم لعب زلاتان 9 مباريات وسجل 12 هدفا.
ويحتل ميلان برصيد 43 نقطة صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بعد 19 مواجهة.

المصدر: instagram/iamzlatanibrahimovic

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