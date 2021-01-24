بالفيديو.. يوفنتوس يهز شباك ضيفه بولونيا
Reuters /Massimo Pinca
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تقدم فريق يوفنتوس على ضيفه بولونيا، في المباراة الجارية بينهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وسجل البرازيلي أرثور ميلو هدف التقدم "للبيانكونيري" مبكرا، في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول للقاء على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو.
#الدوري_الإيطالي— أهداف كورة (@goal_koooora) January 24, 2021
يوفنتوس 1 × 0 بولونيا | هدف ارثور
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المصدر: RT