شاهد.. ريال مدريد يهز شباك ألافيس
تقدم فريق ريال مدريد على مضيفه ديبورتيفو ألافيس (2-0) بعد الشوط الأول للمباراة بينهما مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل البرازيلي كاسيميرو هدف التقدم للفريق الملكي مبكرا، في الدقيقة 15 بتسديدة رأسية.
#الدوري_الإسباني— أهداف اليوم (@Todays_goals1) January 23, 2021
ألافيس 0 × 1 ريال مدريد | هدف كاسيميرو
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وضاعف المهاجم الفرنسي كريم بنزيما النيتجة، بحلول الدقيقة 41 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
#الدوري_الاسباني— أهداف اليوم (@Todays_goals1) January 23, 2021
ألافيس 0 × 2 ريال مدريد | هدف بنزيمما
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وعزز النجم البلجيكي إيدين هازارد تقدم "الميرينغي" بإحرازه الهدف الثالث له، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للقاء على ملعب "مينديزوروزا" بمدينة فيتوريا.
#الدوري_الإسباني— أهداف اليوم (@Todays_goals1) January 23, 2021
الدوري الاسباني | الافيس 0 × 3 ريال مدريد | هدف الثالث ريال مدريد هازارد
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المصدر: RT