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شاهد.. ريال مدريد يهز شباك ألافيس

الرياضة

شاهد.. ريال مدريد يهز شباك ألافيس
Reuters /Vincent West
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تقدم فريق ريال مدريد على مضيفه ديبورتيفو ألافيس (2-0) بعد الشوط الأول للمباراة بينهما مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل البرازيلي كاسيميرو هدف التقدم للفريق الملكي مبكرا، في الدقيقة 15 بتسديدة رأسية.

وضاعف المهاجم الفرنسي كريم بنزيما النيتجة، بحلول الدقيقة 41 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وعزز النجم البلجيكي إيدين هازارد تقدم "الميرينغي" بإحرازه الهدف الثالث له، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للقاء على ملعب "مينديزوروزا" بمدينة فيتوريا.

المصدر: RT 

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