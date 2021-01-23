شاهد.. ريال مدريد يهز شباك ألافيس

تقدم فريق ريال مدريد على مضيفه ديبورتيفو ألافيس (2-0) بعد الشوط الأول للمباراة بينهما مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل البرازيلي كاسيميرو هدف التقدم للفريق الملكي مبكرا، في الدقيقة 15 بتسديدة رأسية.

#الدوري_الإسباني



ألافيس 0 × 1 ريال مدريد | هدف كاسيميرو



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وضاعف المهاجم الفرنسي كريم بنزيما النيتجة، بحلول الدقيقة 41 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

#الدوري_الاسباني



ألافيس 0 × 2 ريال مدريد | هدف بنزيمما



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وعزز النجم البلجيكي إيدين هازارد تقدم "الميرينغي" بإحرازه الهدف الثالث له، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للقاء على ملعب "مينديزوروزا" بمدينة فيتوريا.

#الدوري_الإسباني



الدوري الاسباني | الافيس 0 × 3 ريال مدريد | هدف الثالث ريال مدريد هازارد



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المصدر: RT