بالفيديو.. ثلاثة أهداف خلال آخر 9 دقائق "ريمونتادا"

بلغ فريق مانشستر سيتي دور الـ16 لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب مضيفه تشيلتنام بفوزه عليه (3-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "وادون رود".

وتقدم فريق تشيلتينهام بهدف سجله اللاعب ألفي ماي، في الدقيقة 59.

لكن فريق مانشستر سيتي عاد من بعيد وسجل 3 أهداف متتالية خلال 9 دقائق، عبر كل من، نجمه الصاعد فيل فودين، والمهاجم البرازيلي غابريال جيسوس، ومهاجمه الإسباني الشاب فيران توريس، في الدقائق الـ(81، و84، و90) على الترتيب.

وضرب مانشستر سيتي موعدا في الدور المقبل مع سوانزي سيتي الذي اكتسح ضيفه نوتنغهام فورست بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

المصدر: وكالات