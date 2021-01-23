بالفيديو.. ثلاثة أهداف خلال آخر 9 دقائق "ريمونتادا"
بلغ فريق مانشستر سيتي دور الـ16 لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب مضيفه تشيلتنام بفوزه عليه (3-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "وادون رود".
وتقدم فريق تشيلتينهام بهدف سجله اللاعب ألفي ماي، في الدقيقة 59.
UNBELIEVABLE, ALFIE MAY!#EmiratesFACup@CTFCofficialpic.twitter.com/lzMEZIcUsB— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 23, 2021
لكن فريق مانشستر سيتي عاد من بعيد وسجل 3 أهداف متتالية خلال 9 دقائق، عبر كل من، نجمه الصاعد فيل فودين، والمهاجم البرازيلي غابريال جيسوس، ومهاجمه الإسباني الشاب فيران توريس، في الدقائق الـ(81، و84، و90) على الترتيب.
Phil Foden makes his mark 👊#EmiratesFACup@ManCitypic.twitter.com/hbPj9w0cT3— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 23, 2021
Ruthless from Gabriel Jesus 💥#EmiratesFACup@ManCitypic.twitter.com/5UL6bMxicv— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 23, 2021
Ferran fires 🔥#EmiratesFACup@ManCitypic.twitter.com/QwmVfJTs32— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 23, 2021
وضرب مانشستر سيتي موعدا في الدور المقبل مع سوانزي سيتي الذي اكتسح ضيفه نوتنغهام فورست بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.
المصدر: وكالات