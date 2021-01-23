شاهد.. مقاتل يخنق منافسه على طريقة حبيب

فاز الروسي حجيموراد عبداللايف على منافسه السويدي زيبازتيان كاديستام في النزال الذي جمعهما، في سنغافورة، وذلك ضمن دورة "ONE Championship: Unbreakable" للفنون القتالية المختلطة.

وانقض حجيموراد عبداللايف على خصمه في الجولة الأولى، وأجبره على الاستسلام بحركة "الخنق"، على طريقة مواطنه حبيب نورمحمدوف، بطل "UFC" المعتزل.

A big upset as the debuting Gadzhimurad Abdulaev taps out the former ONE Welterweight champion Kadestam in the opening round.#ONEchampionship#ONEUnbreakablepic.twitter.com/MpgGzh4j3t — Cerebral Vigilante (@Delisketo) January 22, 2021

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وحقق حجيموراد عبداللايف انتصاره السادس على التوالي، حتى الآن، في مسيرته الاحترافية، من دون أي هزيمة.

في المقابل مني زيبازتيان كاديستام (30 عاما) بالهزيمة السادسة، مقال 12 انتصارا في مسيرته الاحترافية، حتى الآن.

المصدر: وكالات