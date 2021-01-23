لوفرين صديق صلاح يعلق على أزمة ليفربول

أكد الكرواتي ديان لوفرين، مدافع فريق زينيت بطرسبورغ الحالي ونادي ليفربول السابق، أنه "ليس نادما" على الرحيل عن قلعة "الريدز"، وشدد على أنهم "يفتقدونه أكثر مما هو يفقدهم".

ويعيش ليفربول أزمة كبيرة هذه الأيام، في خط الدفاع، بعد إصابة قلب دفاعه الصلب الهولندي فيرجيل فان دايك، وزميله الكاميروني جويل ماتيب.

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وخسر "الريدز" مرتين في آخر 5 مباريات، مقابل ثلاثة تعادلات، ولم يسجل أي هدف في آخر 4 مباريات في الدوري.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في ترتيب "البريمير ليغ" برصيد 34 نقطة، متخلفا بفارق ست نقاط عن مانشستر يونايتد، المتصدر.

وقال لوفرين، في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، : "لم أندم على رحيلي، قراري في الصيف كان حازما بمغادرة الريدز، وأنا لا أنظر إلى الخلف".

وأضاف مدافع زينيت بطرسبورغ الروسي حاليا: :كنت محبطاً الموسم الماضي حينما لم ألعب، الآن كل شيء مختلف".

وأكمل: "أعتقد أن ليفربول يفتقدني أكثر من افتقادي لهم، ويورغن كلوب يعلم ذلك لأننا نتواصل سويا".

وكان ديان لوفرين الصديق المقرب من النجم المصري محمد صلاح، قد رحل عن ليفربول في أغسطس الماضي، وذلك بعد مسيرة استمرت 6 سنوات مع الفريق، توج فيها معه بلقب بطل الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي.

المصدر: وكالات