محاولات لإنقاذ أولمبياد طوكيو

‬ذكرت صحيفة "تليغراف" البريطانية، أمس الجمعة، أن اللجنة الأولمبية الدولية، تنسق مع منظمة الصحة العالمية لحصول كل الرياضيين على لقاح ضد "كوفيد-19"، لإنقاذ أولمبياد طوكيو هذا العام.

وتأجلت الألعاب من صيف العام 2020 في مارس الماضي، بعد تفشي فيروس كورونا، ومن المقرر أن تنطلق في 23 يوليو 2021.

ونفت الحكومة اليابانية تقريرا صحفيا، أمس الجمعة، نقل عن مصدر لم يكشف عن هويته، قوله إن الألعاب ستلغى مع وجود أغلب مناطق اليابان في حالة طوارئ بسبب عدوى "كوفيد-19".

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وقال الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو في وقت سابق، إنه يأمل أن يساهم نجاح حملات التطعيم ضد "كوفيد-19"، في ضمان إقامة أكبر حدث رياضي في العالم في ظروف آمنة.

وهناك مخاوف عامة من أن قدوم الرياضيين إلى طوكيو سيسهم في انتشار الفيروس.

وأظهرت استطلاعات رأي في الآونة الأخيرة، أن حوالي 80 بالمئة من اليابانيين لا يريدون إقامة الأولمبياد الصيف المقبل.

المصدر: رويترز