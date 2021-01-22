 
مباشر
عاجل
رويترز: إدارة بايدن أبلغت أفغانستان بأن واشنطن ستراجع الاتفاق المبرم مع طالبان في فبراير 2020

الجزائري بن سبعيني بطلا لـ"ديربي بوروسيا" (فيديو)

الرياضة

الجزائري بن سبعيني بطلا لـ
Reuters /WOLFGANG RATTAY
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pm8n

كسب فريق بوروسيا مونشنغلادباخ "ديربي بوروسيا" ضد ضيفه دورتموند (4-2)، الذي جمعهما مساء يوم الجمعة، وذلك في افتتاح مباريات الجولة الـ18 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وأحرز المدافع السويسري نيكو إلفيدي هدفين لفريقه مونشنغلادباخ، في الدقيقتين (11 و32). كما سجل المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند ثنائية لفريقه دورتموند، في الدقيقتين (22 و28).

بينما كانت كلمة الحسم للمدافع الجزائري رامي بن سبعيني، الذي اقتنص هدف التقدم الثالث لأصحاب الأرض، عند الدقيقة 49، بمجهود فردي رائع. ومن ثم سجل زميله المهاجم الفرنسي ماركوس تورام هدف الأمان الرابع، بحلول الدقيقة 78 من زمن اللقاء.

إقرأ المزيد
والد هالاند يلمح إلى سير
والد هالاند يلمح إلى سير "الفتى الذهبي" على خطى "صاروخ ماديرا"

وحقق فريق بوروسيا مونشنغلادباخ بذلك انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيده إلى 31 نقطة، وتقدم إلى المركز الرابع، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

في المقابل، مني بوروسيا دورتموند بالهزيمة الثانية على التوالي، و توقف رصيده عند 29 نقطة، وتراجع إلى المركز الخامس، حتى الآن على سلم ترتيب "البوندسليغا".

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا