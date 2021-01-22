الجزائري بن سبعيني بطلا لـ"ديربي بوروسيا" (فيديو)

كسب فريق بوروسيا مونشنغلادباخ "ديربي بوروسيا" ضد ضيفه دورتموند (4-2)، الذي جمعهما مساء يوم الجمعة، وذلك في افتتاح مباريات الجولة الـ18 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وأحرز المدافع السويسري نيكو إلفيدي هدفين لفريقه مونشنغلادباخ، في الدقيقتين (11 و32). كما سجل المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند ثنائية لفريقه دورتموند، في الدقيقتين (22 و28).

بينما كانت كلمة الحسم للمدافع الجزائري رامي بن سبعيني، الذي اقتنص هدف التقدم الثالث لأصحاب الأرض، عند الدقيقة 49، بمجهود فردي رائع. ومن ثم سجل زميله المهاجم الفرنسي ماركوس تورام هدف الأمان الرابع، بحلول الدقيقة 78 من زمن اللقاء.

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وحقق فريق بوروسيا مونشنغلادباخ بذلك انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيده إلى 31 نقطة، وتقدم إلى المركز الرابع، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

في المقابل، مني بوروسيا دورتموند بالهزيمة الثانية على التوالي، و توقف رصيده عند 29 نقطة، وتراجع إلى المركز الخامس، حتى الآن على سلم ترتيب "البوندسليغا".

المصدر: RT