كلوب يحدد مشاكل ليفربول بعد خسارته في ملعبه أمام بيرنلي

وصف مدرب ليفربول، يورغن كلوب، خسارة فريقه المفاجئة 0-1 أمام ضيفه بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس الخميس، بأنها "صفعة قوية على الوجه".

ولم يفز ليفربول في آخر خمس مباريات في الدوري، وفشل في التسجيل في آخر أربع مباريات، ويتأخر بست نقاط عن مانشستر يونايتد المتصدر.

وقال كلوب بعدما أنهت ركلة جزاء من لاعب بيرنلي، آشلي بارنز، قرب النهاية سجل فريقه الخالي من الهزيمة على أرضه في الدوري عند 68 مباراة: "كل شيء، كل كلمة إنجليزية، هائلة، ضربة هائلة في الوقت أو أي ما كان. إنها مسؤوليتي وهذا هو الشرح البسيط".

ورفض المدرب الألماني مناقشة تأثير الهزيمة على آمال فريقه رابع الترتيب في الاحتفاظ باللقب.

وأضاف: "كم سيكون ذلك سخيفا لو جلست هنا بعد الخسارة أمام بيرنلي وعدم التسجيل في آخر ثلاث أو أربع مباريات، لا أعلم بالضبط، والحديث عن المنافسة على اللقب؟ كم سيكون ذلك سخيفا؟".

واعترف كلوب أن مشاكل فريقه تتلخص في الهجوم مع صيام أحد أبرز خطوط الهجوم في أوروبا عن التسجيل فجأة.

وتابع: "إنها قرارات خاطئة في الوقت الحالي. ثلاث تمريرات عرضية داخل منطقة الجزاء ولا يوجد من يستقبلها. وظيفتي هي التأكد من وجود اللاعبين في الأماكن الصحيحة وشعورهم بأنه المكان المناسب".

واستحوذ ليفربول على الكرة لكنه فشل في العثور على مساحات في دفاع بيرنلي المنظم واعترف كلوب أن لاعبيه يفتقرون للثقة.

وقال: "الثقة ليست في قمتها، أعتقد أن هذا واضح ولست بحاجة لذكره. يمكن مشاهدة ذلك في لحظات معينة".

وأكمل: "الأمر أشبه بأن 90 في المئة مما يفعله اللاعبون ما زال بداخلهم، لكنهم يفتقرون للعشرة في المئة الحاسمة في الوقت الحالي. لذا علينا العمل الآن على العشرة في المئة الحاسمة. هذا هو الوضع، سنعمل على ذلك دائما، لكن الآن علينا العمل لعودتهم إليها".

المصدر: رويترز