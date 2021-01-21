رسميا.. الـ"كاف" يفرض عقوبات على الزمالك والأهلي

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، عقوبات على ناديي الأهلي والزمالك بعد أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت في ستاد القاهرة الدولي.

ونشبت اشتباكات بين لاعبي الأهلي والزمالك، بعد انتهاء أحداث النهائي يوم 27 نوفمبر الماضي، ما أدى إلى طرد حسين الشحات، لاعب الأهلي، ومصطفى محمد، لاعب الزمالك.

وأظهرت لقطات، لحظة اعتداء كابونجو كاسونغو، لاعب الزمالك، على أليو بادجي، مهاجم الأهلي، الذي تدخل للدفاع عن زميله الشحات.

ورصدت عدسات الكاميرا أيضا، محلل أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أحمد سليمان، وهو يعتدي على محمد صبحي، حارس مرمى الزمالك، خلال محاولته فض الاشتباك.

وأقرت لجنة الانضباط بالـ"كاف" العقوبات كالتالي:

‏- إيقاف كابونجو كاسونجو أربع مباريات مقبلة من بطولات "كاف" للأندية.

‏-إيقاف مصطفى محمد أربع مباريات مقبلة من بطولات "كاف" للأندية.

‏- غرامة قدرها 10 آلاف دولار على نادي الزمالك بسبب سوء سلوك لاعبيه.

‏- إيقاف حسين الشحات أربع مباريات (تم ايقافه مباراتين) و باقي له في العقوبة مباراتان مقبلتان.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، بعد فوزه على غريمه الزمالك (2-1)، في نهائي البطولة التي جرت على ملعب القاهرة الدولي.

المصدر: وكالات