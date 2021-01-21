شاهد.. إيسكو ومارسيلو يثيران الدهشة في ليلة فضيحة "ألكويانو"

أثار ثنائي فريق ريال مدريد، الإسباني إيسكو والبرازيلي مارسيلو، الجدل خلال المباراة "الكارثية" أمام مضيفه "ألكويانو" فريق دوري الدرجة الثالثة، أمس الأربعاء، في كأس ملك إسبانيا.

ومني ريال مدريد بهزيمة مذلة أمام فريق "ألكويانو" المغمور (1-2)، وخرج من الباب الخلفي لمسابقة كأس ملك إسبانيا، من دور الثاني والثلاثين من المسابقة.

Isco et Marcelo rigolent entre eux avant le début des prolongations.



Benzema, Casemiro et Chust étaient très surpris. https://t.co/pW9sG3aWfM — Real Madrid FR (@FranceRMCF) January 21, 2021

No guidance or instructions from Zidane ahead of extra-time against 3rd-tier Cup rivals Alcoyano; meanwhile Isco and Marcelo find the whole thing hilarioushttps://t.co/2oIxS4vWKe#RealMadrid#Alcoyano#CopaDelRey#Isco#Marcelo — AS English (@English_AS) January 21, 2021

ونشر برنامج "الشيرنجيتو"، صورة لمارسيلو وإيسكو وهما يضحكان أثناء الأشواط الإضافية للمباراة، بينما يظهر التجهم على زملائهم البرازيلي كاسيميرو، والفرنسي كريم بنزيما، وشوست.

🗞️'SE RÍEN' / 'PASA'.



🚨Las IMÁGENES EXCLUSIVAS de Isco, Marcelo y Zidane, en la PORTADA que presenta @FerminCanas. pic.twitter.com/mPFCAYQVwi — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 21, 2021

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وتلقى ريال مدريد الصدمة الثانية على التوالي، بعد هزيمته في الدور قبل النهائي لكأس السوبر الإسباني، أمام أتلتيك بيلباو.

المصدر: وكالات