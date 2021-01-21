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شاهد.. إيسكو ومارسيلو يثيران الدهشة في ليلة فضيحة "ألكويانو"

الرياضة

شاهد.. إيسكو ومارسيلو يثيران الدهشة في ليلة فضيحة
AFP /MIGUEL RIOPA
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أثار ثنائي فريق ريال مدريد، الإسباني إيسكو والبرازيلي مارسيلو، الجدل خلال المباراة "الكارثية" أمام مضيفه "ألكويانو" فريق دوري الدرجة الثالثة، أمس الأربعاء، في كأس ملك إسبانيا.

ومني ريال مدريد بهزيمة مذلة أمام فريق "ألكويانو" المغمور (1-2)، وخرج من الباب الخلفي لمسابقة كأس ملك إسبانيا، من دور الثاني والثلاثين من المسابقة.

ونشر برنامج "الشيرنجيتو"، صورة لمارسيلو وإيسكو وهما يضحكان أثناء الأشواط الإضافية للمباراة، بينما يظهر التجهم على زملائهم البرازيلي كاسيميرو، والفرنسي كريم بنزيما، وشوست.

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وتلقى ريال مدريد الصدمة الثانية على التوالي، بعد هزيمته في الدور قبل النهائي لكأس السوبر الإسباني، أمام أتلتيك بيلباو.

المصدر: وكالات 

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