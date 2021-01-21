شاهد.. إيسكو ومارسيلو يثيران الدهشة في ليلة فضيحة "ألكويانو"
أثار ثنائي فريق ريال مدريد، الإسباني إيسكو والبرازيلي مارسيلو، الجدل خلال المباراة "الكارثية" أمام مضيفه "ألكويانو" فريق دوري الدرجة الثالثة، أمس الأربعاء، في كأس ملك إسبانيا.
ومني ريال مدريد بهزيمة مذلة أمام فريق "ألكويانو" المغمور (1-2)، وخرج من الباب الخلفي لمسابقة كأس ملك إسبانيا، من دور الثاني والثلاثين من المسابقة.
Isco et Marcelo rigolent entre eux avant le début des prolongations.— Real Madrid FR (@FranceRMCF) January 21, 2021
Benzema, Casemiro et Chust étaient très surpris. https://t.co/pW9sG3aWfM
No guidance or instructions from Zidane ahead of extra-time against 3rd-tier Cup rivals Alcoyano; meanwhile Isco and Marcelo find the whole thing hilarioushttps://t.co/2oIxS4vWKe#RealMadrid#Alcoyano#CopaDelRey#Isco#Marcelo— AS English (@English_AS) January 21, 2021
ونشر برنامج "الشيرنجيتو"، صورة لمارسيلو وإيسكو وهما يضحكان أثناء الأشواط الإضافية للمباراة، بينما يظهر التجهم على زملائهم البرازيلي كاسيميرو، والفرنسي كريم بنزيما، وشوست.
🗞️'SE RÍEN' / 'PASA'.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 21, 2021
🚨Las IMÁGENES EXCLUSIVAS de Isco, Marcelo y Zidane, en la PORTADA que presenta @FerminCanas. pic.twitter.com/mPFCAYQVwi
وتلقى ريال مدريد الصدمة الثانية على التوالي، بعد هزيمته في الدور قبل النهائي لكأس السوبر الإسباني، أمام أتلتيك بيلباو.
المصدر: وكالات