رسميا.. رمزي الفرجاني يستطيع تمثيل منتخب تونس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، أهلية المدافع الشاب رمزي الفرجاني للدفاع عن ألوان منتخب "نسور قرطاج" في المستقبل، بعد نيل موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال الاتحاد التونسي في بيان له: "بعد موافقة اللاعب وطلب الجامعة، الاتحاد الدولي يوافق على التأهيل الرسمي لرمزي الفرجاني للعب للمنتخب الوطني".

وكان الفرجاني، المولود عام 2001، والذي يحمل الجنسيتين الألمانية والتونسية، قد شارك سابقا مع الفئات العمرية لمنتخب ألمانيا.

وتابع الاتحاد التونسي: "يشغل الفرجاني خطة (مركز) قلب دفاع. وتكون في فريق كايزرسلاوترن قبل الالتحاق بفريق بوروسيا دورتموند، وتدرج بين مختلف الأصناف في هذا الفريق. فمرحبا به في المنتخب الوطني".

وكان الفرجاني توج ببطولة ألمانيا مع دورتموند في الفئتين العمريتين ما دون 17 سنة ودون 19 سنة.

وعبر الفرجاني عن فخره بتلك الخطوة: "صحيح أنني لا أتكلم العربية، لكن يمكن أن نتفاهم بالإنجليزية أو الفرنسية".

وسيكون الفرجاني قادرا على المشاركة مع منتخب تونس للشباب، في نهائيات كأس أمم إفريقيا للشباب المقررة في موريتانيا 2021.

المصدر: وكالات