شاهد.. الأهلي يقلب الطاولة على "المقاولون العرب" بـ"ريمونتادا" في 20 دقيقة

عاد الأهلي من بعيد، وحول تأخره بهدفين إلى فوز على ضيفه "المقاولون العرب" (3-2) في مباراة جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ8 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتقدم المقاولون العرب بهدفين في الشوط الأول، وقع عليهما كل من باسم علي وسيف الدين الجزيري، في الدقيقتين (38 و44) على الترتيب.

ولكن الأهلي قلب مجريات اللقاء في الشوط الثاني، رأسا على عقب، خلال 20 دقيقة بإحرازه ثلاثة أهداف متتالية عبر كل من طاهر محمد طاهر، ومحمد شريف، ومحمد مجدي أفشة، في الدقائق (60، و70، و80) على الترتيب، على ملعب "المارد الأحمر" بمدينة السلام.

الأهلى يحول تأخره بهدفين للفوز على المقاولون العرب ٢/٣

أحرز ثلاثية الأهلي طاهر محمد طاهر في الدقيقة ٦٠، محمد شريف الدقيقة ٧٠، ومجدي أفشه فى الدقيقة ٨١، بينما أحرز للمقاولون أيمن أشرف هدف عكسي فى الدقيقة ٣٩ وسيف الدين الجزيري فى الدقيقة ٤٣. #الدوري_على_WATCHiTpic.twitter.com/l5VycckfGw — WATCH iT! (@WatchiTMENA) January 21, 2021

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ورفع الأهلي رصيده بعد هذا الفوز المثير، إلى 20 نقطة، وتصدر جدول ترتيب الدوري، متجاوزا بفارق نقطة عن غريمه الزمالك، الذي لعب مباراة أقل.

بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 7 نقاط، ويحتل المركز الثاني عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: وكالات