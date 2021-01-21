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شاهد.. الأهلي يقلب الطاولة على "المقاولون العرب" بـ"ريمونتادا" في 20 دقيقة

الرياضة

شاهد.. الأهلي يقلب الطاولة على
/Amr Abdallah Dalsh
صورة من الأرشيف
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عاد الأهلي من بعيد، وحول تأخره بهدفين إلى فوز على ضيفه "المقاولون العرب" (3-2) في مباراة جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ8 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتقدم المقاولون العرب بهدفين في الشوط الأول، وقع عليهما كل من باسم علي وسيف الدين الجزيري، في الدقيقتين (38 و44) على الترتيب.

ولكن الأهلي قلب مجريات اللقاء في الشوط الثاني، رأسا على عقب، خلال 20 دقيقة بإحرازه ثلاثة أهداف متتالية عبر كل من طاهر محمد طاهر، ومحمد شريف، ومحمد مجدي أفشة، في الدقائق (60، و70، و80) على الترتيب، على ملعب "المارد الأحمر" بمدينة السلام.

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ورفع الأهلي رصيده بعد هذا الفوز المثير، إلى 20 نقطة، وتصدر جدول ترتيب الدوري، متجاوزا بفارق نقطة عن غريمه الزمالك، الذي لعب مباراة أقل.

بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 7 نقاط، ويحتل المركز الثاني عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: وكالات 

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