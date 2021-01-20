زاخاروفا تكشف عن عشق الدبلوماسيين الروس لكرة القدم

كشفت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن بعض التفاصيل المتعلقة بحب وزير الخارجية سيرغي لافروف والدبلوماسيين الروس بشكل عام لكرة القدم.

وقالت زاخاروفا في حديث لقناة "ماتش تي في" الرياضية الروسية: "هل رأيت سيرغي لافروف عندما يشجع "سبارتاك"؟ لم أره فحسب، بل وسمعته أيضا! وأتعلم مفردات جديدة دائما عندما نرى سيرغي لافروف وهو يشجع فريقه المفضل".

وتذكرت زاخاروفا أول متابعة لمباراة كرة القدم مع لافروف وقالت: "لأول مرة رأيت ذلك في عام 2009، عندما جرت في زيورخ مباحثات بين أرمينيا وتركيا. وكانت المباحثات طويلة، وفي يوم من الأيام كانت هناك مباراة بين منتخبي روسيا وألمانيا".

وتابعت: "ونظمت في مكان إجراء المباحثات قاعة، حيث تم بث المباراة. وبينما أجرى الطرفان مفاوضات صعبة، كانت للوفد الروسي برئاسة الوزير فرصة لمتابعة المباراة. ورأيت لأول مرة كيف يشجع سيرغي لافروف فريقه"، مضيفة أنه "مشجع متحمس" لكرة القدم وله معرفة عميقة بها.

وأضافت زاخاروفا: "يبدو لي أن كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية بين الدبلوماسيين".

المصدر: ماتش تي في