مايكل أوين يوجه انتقادات لصلاح

انتقد مهاجم نادي ليفربول وريال مدريد السابق، مايكل أوين، نجم "الريدز" الحالي، المصري محمد صلاح، وقال إن أسلوبه "الأناني" يضر بفرص ليفربول في الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي.

ويعتقد الدولي الإنجليزي السابق، أن صلاح يركز بشدة على نفسه في السباق للفوز بجائزة أفضل هداف في الدوري الإنجليزي، الأمر الذي أضر بزملائه في الفريق.

وأوضح أوين في تصريحات أدلى بها لموقع الدوري الإنجليزي الرسمي: "أعتقد أن كثيرا من الأنانية تتسلل إلى داخل محمد صلاح، لقد رأيت ذلك مرة أخرى خلال المباريات الماضية".

وتابع: "محمد صلاح لا يمرر بما يكفي لزملائه لم يفعل ذلك كثيرا، ولكن هناك بعض المواقف خلال هذه المباريات التي كمشاهد وكمحلل تقول فيها عبر شاشات التلفزيون، هيا افعلها ومرر".

وتأتي هذه الانتقادات، بعد تراجع أداء صلاح ونتائج نادي ليفربول، الذي لم يحقق أي فوز في آخر 4 مباريات في الدوري الإنجليزي، وتراجع من قمة "البريمير ليغ" إلى المركز الرابع.

أما صلاح، فقد صام بدوره عن التسجيل في المباريات الأربع الأخيرة لنادي ليفربول، لكنه ما زال ينفرد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها صلاح لانتقادات من قبل بعض النجوم السابقين لنادي ليفربول وخبراء الدوري الإنجليزي.

المصدر: thesun