 
مباشر

رسميا.. ميلان يعلن ضم نجم تورينو

الرياضة

رسميا.. ميلان يعلن ضم نجم تورينو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pkgd

أعلن ميلان الإيطالي عن صفقته الجديدة مع سواليهو ميتي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري قادما من نادي تورينو.

وذكر ميلان في بيان، عبر موقعه الرسمي، أن ميتي انضم لصفوفه، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع خيار ضمه نهائيا عقب ختام فترة الإعارة.

إقرأ المزيد
بالفيديو.. لاتسيو يحسم دربي العاصمة الإيطالية رقم 153
بالفيديو.. لاتسيو يحسم دربي العاصمة الإيطالية رقم 153

وأشار ميلان إلى أن اللاعب البالغ 27 عاما سيرتدي القميص رقم 18 مع الفريق خلال الفترة المتبقة من الموسم الجاري.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن قيمة الصفقة، ستتراوح ما بين 8 و9 ملايين يورو.

ويلعب ميتي في وسط الملعب وخاض 14 مباراة هذا الموسم في الكالتشيو بقميص تورينو، نجح خلالهم في تسجيل هدف وصناعة آخر، كما شارك في مباراتين مع الفريق في كأس إيطاليا.

ويتصدر الروسونيري جدول ترتيب الدوري الإيطالي حاليا، برصيد 40 نقطة، يليه غريمه إنتر ميلان في المركز الثاني، بـ37 نقطة.

المصدر: twitter/acmilan

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا