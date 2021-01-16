رسميا.. ميلان يعلن ضم نجم تورينو
أعلن ميلان الإيطالي عن صفقته الجديدة مع سواليهو ميتي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري قادما من نادي تورينو.
وذكر ميلان في بيان، عبر موقعه الرسمي، أن ميتي انضم لصفوفه، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع خيار ضمه نهائيا عقب ختام فترة الإعارة.
Putting pen to paper: @soualihomeite✍️ #ReadyToUnleash#SempreMilanpic.twitter.com/VhOSa86UtZ— AC Milan (@acmilan) January 15, 2021
وأشار ميلان إلى أن اللاعب البالغ 27 عاما سيرتدي القميص رقم 18 مع الفريق خلال الفترة المتبقة من الموسم الجاري.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن قيمة الصفقة، ستتراوح ما بين 8 و9 ملايين يورو.
ويلعب ميتي في وسط الملعب وخاض 14 مباراة هذا الموسم في الكالتشيو بقميص تورينو، نجح خلالهم في تسجيل هدف وصناعة آخر، كما شارك في مباراتين مع الفريق في كأس إيطاليا.
ويتصدر الروسونيري جدول ترتيب الدوري الإيطالي حاليا، برصيد 40 نقطة، يليه غريمه إنتر ميلان في المركز الثاني، بـ37 نقطة.
المصدر: twitter/acmilan