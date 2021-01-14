مسلسل الاستفزاز يتجدد مرة أخرى بين نيمار ومدافع مارسيليا على "تويتر" (صور)

استمر الخلاف بين ألفارو غونزاليس مدافع مارسيليا ونيمار نجم باريس سان جيرمان بعد أن وصف المدافع الإسباني نظيره البرازيلي بـ"القمامة" على "تويتر" ردا على استفزاز الأخير له.

ونشر نيمار صورة عبر حسابه الشخصي على "تويتر" عقب فوز فريقه على مارسيليا 2-1 في السوبر الفرنسي، موجهة بتعليق لألفارو، قال فيه "الملك ألفارو أليس كذلك"؟

تلك الجملة تم استخدامها في فيديو شهير وتمت السخرية منه وانتشر خلال فترة عبر منصة "تيك توك".

ليرد عليه مدافع مارسيليا، قائلا: "والداي علماني دائما عدم الرد على القمامة، مارسيليا للأبد".

ليتابع نيمار سخريته: "ونسيت كيف ترفع الألقاب".

ليقوم ألفارو بالرد بصورة لبيليه يحمل 3 بطولات كأس عالم بجانب رسالة: "ستكون للأبد في ظل الملك بيليه".

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لكن نيمار استمر في استفزاز مدافع مارسيليا، ورد قائلا: "وأنت ستظل دوما في ظلي، جعلتك مشهورا، على الرحب والسعة أيها الظاهرة".

ويعود الصراع بين نيمار وغونزاليس إلى ما بعد مباراة في الدوري الفرنسي خلال شهر سبتمبر الماضي، شهدت شجارا كبيرا كان نتيجته طرد خمسة لاعبين من الفريقين.

واتهم النجم البرازيلي المدافع الإسباني بالعنصرية، لكن رابطة الدوري الفرنسي قالت إنه لا يوجد "دليل مقنع كاف" لاتهام المدافع أو دعم هذا الادعاء.

ووقعت لجنة الانضباط في الاتحاد الفرنسي عقوبات متباينة على اللاعبين وقتها بعد أحداث الشغب.

المصدر: twitter

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