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إصابة نجم التنس موراي بفيروس كورونا

الرياضة

إصابة نجم التنس موراي بفيروس كورونا
AFP ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
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ذكرت شبكة "إس.تي.في" التلفزيونية اليوم الخميس أن لاعب التنس الاسكتلندي آندي موراي أصيب بفيروس كورونا، مضيفة أنه في صحة جيدة.

وقالت الشبكة التلفزيونية الإسكتلندية إن موراي يخضع للعزل وما زال يأمل في المشاركة ببطولة أستراليا المفتوحة الشهر المقبل.

وسبق لموراي تصدر التصنيف العالمي كما فاز بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى قبل أن يتراجع في التصنيف في السنوات الأخيرة بسبب الإصابات.

المصدر: "رويترز"

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