إصابة نجم التنس موراي بفيروس كورونا

ذكرت شبكة "إس.تي.في" التلفزيونية اليوم الخميس أن لاعب التنس الاسكتلندي آندي موراي أصيب بفيروس كورونا، مضيفة أنه في صحة جيدة.

وقالت الشبكة التلفزيونية الإسكتلندية إن موراي يخضع للعزل وما زال يأمل في المشاركة ببطولة أستراليا المفتوحة الشهر المقبل.

Breaking: Andy Murray has tested positive for COVID-19 and is self-isolating ahead of the Australian Open. pic.twitter.com/B8kfMRfHlu — ESPN UK (@ESPNUK) January 14, 2021

وسبق لموراي تصدر التصنيف العالمي كما فاز بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى قبل أن يتراجع في التصنيف في السنوات الأخيرة بسبب الإصابات.

المصدر: "رويترز"