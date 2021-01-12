بطلة أولمبية تحرق شقتها "عن غير قصد" ليلة الميلاد

أضرمت البطلة الأولمبية في الجمباز الإيقاعي الروسية، داريا شكوريخينا، النار عن غير قصد في شقتها، بعد أن تركت شمعة مشتعلة ودخلت المطبخ، مما أدى إلى نشوب حريق، ليلة الميلاد.

وتحدثت البطلة الأولمبية عن تفاصيل الحريق الذي حدث في شقتها في مدينة نيجني نوفغورود، التي تم تقديمها لها كمكافأة لنيلها الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية في بكين 2008.

وقالت داريا:"تقليديا، أشعل شمعة الكنيسة في منتصف الليل، لكن هذه المرة حدث خطأ ما، أشعلت الشمعة ودخلت المطبخ".

وتابعت:" الآن أفهم أن ترك النار(الشمعة) مشتعلة دون مراقبة أمر غبي للغاية، لكن لا شيء يمكن تغييره".

وأوضحت البطلة الأولمبية البالغة 30 عاما أنها لم تشعر برائحة الدخان الذي وصل إليها بسبب إصابتها بفيروس كورونا وفقدان قدرتها على الشم، لكنها اكتشفت الحريق بعد أن وصل الدخان الأسود سقف المطبخ.

وكتبت داريا على "إنستغرام":" وصل رجال الإطفاء بسرعة، أشكرهم على ذلك.. طلبت منهم إنقاذ قطتي، وهذا مافعله أحدهم، لقد كان ذلك مؤثرا للغاية ولطيفا".

فازت داريا شكوريخينا بالميدالية الذهبية في أولمبياد 2008 في منافسة الفرق، وهي أيضا بطلة العالم لعام 2007 مرتين في منافسات الفرق والفردية.

المصدر: RT