اتحاد الكرة المصري يرحب بتأجيل الدوري الممتاز

رحبت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، بطلب أندية الدوري الممتاز، تأجيل بطولة الدوري لمدة شهر، خلال منافسات أولمبياد طوكيو، التي ستقام في يوليو المقبل.

وشهد اجتماع اللجنة الثلاثية مع أندية الدوري الممتاز، خلال الأيام الماضية، مطالبة الأندية بإيقاف الدوري خلال أولمبياد طوكيو، وهو ما وافق عليه مسؤولو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري.

وكان نادي إنبي، المنتمي للدوري المصري الممتاز، أصدر بيانا خلال الفترة الماضية، أعلن خلاله رفضه القاطع خوض مبارياته ببطولة الدوري الممتاز، خلال دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، بدون لاعبيه الدوليين الذين سيرافقون المنتخب الأولمبي المصري للمشاركة في الألعاب الأولمبية، وذلك عملا بمبدأ تكافؤ الفرص.

المصدر: صحيفة الوطن