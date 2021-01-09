ميلان يستعيد توازنه بعد "السيدة العجوز"

تغلب فريق ميلان على ضيفه تورينو (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وسجل هدفي ميلان "الروسونيري" كل من اللاعبين، البرتغالي رفائيل لياو، والإيفواري فرانك كيسي، في الدقيقتين (25، و36 من ضربة جزاء) على الترتيب.

واستعاد ميلان توازنه بهذا الفوز، بعد هزيمته في معقله أمام يوفنتوس، ورفع رصيده إلى 40 نقطة، ويتصدر ترتيب "الكالتشيو".

بينما توقف رصيد تورينو عند 12 نقطة ويشغل المركز الثامن عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT