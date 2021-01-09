شاهد.. حبيب يتحدث مع رونالدو عبر الفيديو

تواصل الروسي حبيب نورمحمدوف بطل "UFC" للفنون القتالية المعتزل، مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف فريق يوفنتوس الإيطالي، عبر الفيديو خلال جلسة مع أصدقائه.

والتقطت كاميرا هاتف المقاتل إسلام ماخاتشيف، الذي كان يتبادل المزاح في هذه الأثناء حول مباراة كرة قدم محتملة ضد الأسطورة رونالدو.

ويتواصل حبيب ورونالدو منذ أن كان الأخير في فريق ريال مدريد، الذي يشجعه المقاتل الروسي.

ونشر ماخاتشيف مقطع الفيديو عبر حسابه في موقع "إنستغرام" وعلق عليه، قائلا: "اللعنة، إنه فريق قوي. مورا هل ستتكفل بمراقبة كريستيانو؟".

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يذكر أن حبيب نورمحمدوف (32 عاما) أحرز لقب بطل "UFC" للفنون القتالية "MMA" في أبريل 2018، ودافع عنه ثلاثة مرات، قبل أن يضع حدا لمسيرته الاحترافية في أكتوبر الماضي.

المصدر: وكالات