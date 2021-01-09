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بايرن ميونخ يخطف عمر مجانا

الرياضة

بايرن ميونخ يخطف عمر مجانا
Reuters /Wolfgang Rattay
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رصد نادي بايرن ميونخ، الموهبة الإنجليزية، عمر ريتشاردز، الظهير الأيسر لفريق ريدينغ الناشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم، لمحاولة ضمه مجانا عقب نهاية الموسم الحالي.

ووفقا لصحيفة "الأتليتك"، فإن نادي بايرن ميونخ دخل في مفاوضات متقدمة مع عمر ريتشاردز، من أجل ضمه الصيف القادم، فور انتهاء عقده مع ريدينغ، في صفقة انتقال حر.

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وينتهي عمر ريتشاردز، البالغ من العمر22 عاما، مع فريق ريدينغ، صيف 2021، مما يتيح له فرصة الرحيل بدون مقابل مادي، إلى صفوف النادي الألماني أو أي فريق آخر.

 المصدر: وكالات 

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