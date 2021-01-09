السومة: لم أجدد عقدي بعد مع الأهلي.. والوضع لا يبشر بالخير

صرح المهاجم السوري عمر السومة بأنه لم يجدد عقده حتى الآن مع ناديه الأهلي السعودي، معبرا عن خيبة أمله من سوء النتائج التي تلازم فريقه مؤخرا، وهزيمته أمام مضيفه القادسية في الدوري.

ومني الأهلي بهزيمة مؤثرة أمام مضيفه القادسية (1-3) في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الجمعة، على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة) في مدينة الخبر، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وقال السومة (31 عاما) في تصريحات تلفزيونية، عقب المباراة: "لم أجدد عقدي حتى الآن مع الأهلي، ولا يوجد أي جديد بهذا الخصوص".

وفيما يتعلق بالمباراة، قال المهاجم السوري: "لا أجد تفسيرا لما حدث في آخر مواجهتين، المشكلة أننا لا نسجل ونتلقى أهداف كثيرة، لا أجد أي مبرر لهذه النتائج، هل هو سوء أداء أو عدم توفيق.. لا أعلم".

وتابع السومة: "الله يعين الجمهور علينا، لا نعرف كيف نستطيع إسعادهم، لقد أتيحت لنا أكثر من فرصة للوصول إلى الصدارة لكننا لم نستغل تعثر الهلال".

وعن المواجهة القادمة أمام الهلال، قال المهاجم السوري: "لا أملك أي تصور حاليا، وأطالب الجميع بالالتفاف حول النادي، لأن وضع الأهلي لا يبشر بالخير أبدا".

المصدر: وكالات