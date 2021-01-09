صلاح يفك عقدة لازمته منذ 2014 (فيديو)

كسر المصري محمد صلاح، عقدة لازمته في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم منذ العام 2014، بعدما قاد ليفربول للفوز على أستون فيلا في الدور الثالث من المسابقة، أمس الجمعة.

وسجل صلاح الهدف الرابع في شباك أستون فيلا ليساهم في فوز فريقه بنتيجة 4-1.

ليفربول 4 × 1 استون فيلا | اهداف اللقاء 🎥#استون_فيلا_ليفربولpic.twitter.com/ObLVxspICP — Aboadd (@Nissa14677182) January 8, 2021

وهذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها النجم المصري فوزا في كأس الاتحاد الإنجليزي، منذ مشاركته الأولى في المسابقة عام 2014.

وكان صلاح خسر جميع المواجهات التي خاضها سابقا في كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي جاءت على النحو التالي:

2014- خسر بصحبة تشيلسي أمام مانشستر سيتي

2018- خسر مع ليفربول أمام وست بروميتش ألبيون

2019- خسر مع ليفربول أمام وولفرهامبتون

2020- غاب عن تشكيلة ليفربول التي فازت على شروزبري تاون، ثم شارك في التشكيلة التي خسرت أمام تشيلسي

2021- فاز مع ليفربول على أستون فيلا وسجل هدفا واحدا.

المصدر: اليوم السابع