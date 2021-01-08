قرعة دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يصطدم بفريق عربي والزمالك بفريقين

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، التي جرى سحبها اليوم الجمعة، في القاهرة، مواجهة من العيار الثقيل بين الزمالك المصري والترجي التونسي.

وسيلعب فريقا الزمالك والترجي في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا فريقي مولودية الجزائر وتونجيت السنغالي.

في حين أوقعت القرعة الأهلي المصري حامل اللقب، وصاحب الرقم القياسي من حيث التتويج بلقب البطولة (9 مرات)، في المجموعة الأولى إلى جانب كل من، فيتا كلوب الكونغولي، وسيمبا التنزاني، والمريخ السوداني.

وفيما يلي نتيجة قرعة دوري أبطال إفريقيا:

المجموعة الأولى: الأهلي (مصر)، فيتا كلوب (كونغو)، سيمبا (تنزانيا)، المريخ (السودان)

المجموعة الثانية: مازيمبي (كونغو)، صن داونز (جنوب إفريقيا)، الهلال (السودان)، شباب بلوزداد (الجزائر)

المجموعة الثالثة: الوداد البيضاوي (المغرب)، حوريا (غينيا)، بيترو أتلتيكو (أنغولا)، كايزر تشيفز (جنوب إفريقيا)

المجموعة الرابعة: الترجي (تونس)، الزمالك (مصر)، مولودية (الجزائر)، تونجيت (السنغال).

وتوجت الأندية العربية المشاركة في هذه النسخة، بـ21 لقبا لدوري الأبطال، بواقع 9 ألقاب للأهلي، و5 للزمالك، و4 للترجي، واثنين للوداد، ولقب وحيد للمولودية.

في المقابل، لم تحصد الأندية الثمانية غير العربية، المشاركة في هذه البطولة، سوى 7 ألقاب، بواقع 5 ألقاب لمازيمبي، ولقب وحيد لكل من صن داونز وفيتا كلوب.

المصدر: وكالات