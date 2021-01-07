مانشستر يونايتد يعلن رسميا ضم ديالو

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، رسميا انضمام الجناح الإيفواري أماد ديالو تراوري إلى صفوفه قادما من فريق أتالانتا الإيطالي.

وقال مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي: "بعد 3 أشهر من الإعلان الأولي عن الصفقة، أصبح ديالو لاعبا في النادي بشكل رسمي".

Signed ✍️

Sealed 🤝

Delivered 👋



We are 𝙙𝙚𝙡𝙞𝙜𝙝𝙩𝙚𝙙 to confirm @AmadDiallo79's transfer to United has been finalised!#MUFC — Manchester United (@ManUtd) January 7, 2021

وكان اليونايتد تعاقد مع اللاعب الصيف الماضي مقابل 21 مليون يورو بالإضافة إلى 20 مليونا أخرى كمكافآت وإضافات، على أن يبدأ مسيرته مع الشياطين الحمر خلال الشهر الجاري، لكن أتالانتا طلب تأجيل انضمامه للصيف المقبل.

وصرح النرويجي أولي غونار سولشير مدرب "الشياطين الحمر": "متحمس جدا للتعاقد مع ديالو. لقد أظهر قدراته عدة مرات، لكن عليه أن يتعلم أن اللعب في إنجلترا يمثل نوعا مختلفا من كرة القدم، لذلك سنمنحه الوقت المناسب كي يتطور".

المصدر: وكالات