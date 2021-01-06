أُنس جابر تبدأ بنجاح رحلتها في أبو ظبي (فيديو)

استهلت اللاعبة التونسية أُنس جابر مشوارها في بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس، التي تبلغ قيمة جوائزها المالية أكثر من 565 ألف دولار، بالفوز على منافستها الروسية أناستاسيا بافلوتشينكوفا.

واحتاجت النجمة التونسية المصنفة 31 عالميا، إلى ساعة واحدة و34 دقيقة للفوز على بافلوتشينكوفا المصنفة 38 عالميا، بمجموعتين من دون رد بواقع: (7ـ 6) و(6ـ 3) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء.

Powerful start from @Ons_Jabeur 💪



She claimed her second win in two meetings with Pavlyuchenkova --> https://t.co/9nv0Wzj9tLpic.twitter.com/847J3pBBGM — wta (@WTA) January 6, 2021

Tunisia's Ons Jabeur has reached Abu Dhabi 2nd round beating Anastasia Pavlyuchenkova 7-6 6-3 and doing this:



(GIF @tennis_gifs) pic.twitter.com/scrDkcUOty — We Are Tennis (@WeAreTennis) January 6, 2021

وضربت أُنس جابر بذلك موعدا في الدور الثاني مع اللاعبة الصينية وانغ يافان، التي أعفيت من خوض مباريات الدور الأول.

المصدر: "sportbox.ru"