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أُنس جابر تبدأ بنجاح رحلتها في أبو ظبي (فيديو)

الرياضة

أُنس جابر تبدأ بنجاح رحلتها في أبو ظبي (فيديو)
/Susan Mullane
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استهلت اللاعبة التونسية أُنس جابر مشوارها في بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس، التي تبلغ قيمة جوائزها المالية أكثر من 565 ألف دولار، بالفوز على منافستها الروسية أناستاسيا بافلوتشينكوفا.

واحتاجت النجمة التونسية المصنفة 31 عالميا، إلى ساعة واحدة و34 دقيقة للفوز على بافلوتشينكوفا المصنفة 38 عالميا، بمجموعتين من دون رد بواقع: (7ـ 6) و(6ـ 3) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء.

وضربت أُنس جابر بذلك موعدا في الدور الثاني مع اللاعبة الصينية وانغ يافان، التي أعفيت من خوض مباريات الدور الأول.

المصدر: "sportbox.ru"

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