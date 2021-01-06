الكرواتي بيليتش مدربا لبكين غوان الصيني خلفا للفرنسي جينيزيو

أعلن بكين غوان، اليوم الأربعاء، تعيين سلافن بيليتش مدرب وست بروميتش السابق، لقيادة الفريق المنافس في الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم لمدة عامين خلفا لبرونو جينيزيو.

وقال النادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنه قرر عدم تجديد عقد الفرنسي جينيزيو الذي قاد الفريق لاحتلال المركز الثالث في الدوري والوصول لدور الثمانية بدوري أبطال آسيا.

ويعود الكرواتي بيليتش للتدريب بعد أقل من شهر على إقالته من وست بروميتش عقب انطلاقة سيئة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث جمع 7 نقاط من 13 مباراة مع المدرب البالغ عمره 52 عاما.

وسبق للرحالة بيليتش تدريب لوكوموتيف موسكو، وبشيكتاش، ووست هام يونايتد، والاتحاد السعودي، ومنتخب كرواتيا.

المصدر: رويترز