شاهد.. تحطم شاحنة هولندية في داكار بعدما طارت في الهواء 20م وانقلبت رأسا على عقب

شهدت المرحلة الثالثة من فعاليات سباق رالي "داكار - 2021" المقامة حاليا في السعودية، انقلاب شاحنة سائق فريق "Dakarspeed" الهولندي بقيادة موريك فان دين هوفيل.

وانطلق السباق وانتهى في وادي الدواسر في ظروف صعبة جدا، وبلغ طول السباق 629 كيلومترا، منها 403 كيلومترات مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت.

وكتب هوفيل عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "لحسن الحظ، لم يصب أحد منا نحن الثلاثة بأذى. لكن داكار انتهى بالنسبة لنا، الشاحنة تحطمت تماما. في بداية المرحلة، رأينا مارتن فان دن برينك أمامنا، وتبعناه. اخترقنا الكثبان الرملية وانحرفنا كثيرا نحو الجهة اليمنى لتطير الشاحنة بنا نحو 20 مترا. وانقلبت رأسا على عقب، ومن ثم اصطدمت سيارة جيب أخرى بنا".

🚚 كان الفوز اليوم من نصيب شيارهي فيازوفيتش في فئة الشاحنات، في حين فشل سوتنيكوف من احراز انتصار ثالث على التوالي!



شاهدوا أبرز اللقطات من الجولة الثالثة ⬇️#داكار2021pic.twitter.com/zRRBc3sNLu — داكار - المملكة العربيّة السّعودية (@Dakar_arabic) January 5, 2021

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وفاز الفريق البيلاروسي "MAZ-SPORTAUTO" بقيادة السائق سيرغي فيازوفيتش، متفوقا بفارق 18 ثانية فقط على الفريق الروسي "كاماز ماستر" بقيادة دميتري سوتنيكوف متصدر الترتيب العام، بينما حل مواطنه أنطون شيبالوف ثالثا.

وانطلقت منافسات النسخة 43 لسباقات رالي داكار، يوم الأحد الماضي، في السعودية التي تستضيف المسابقة للعام الثاني على التوالي، وتستمر حتى 15 يناير الجاري.

المصدر: "rsport.ria.ru"