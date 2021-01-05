مورينيو يحقق إنجازا تاريخيا بعد قيادة توتنهام لنهائي كأس رابطة المحترفين (فيديو)

بلغ فريق توتنهام هوتسبير نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم على حساب ضيفه برينتفورد بفوزه عليه (2-0)، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء في العاصمة لندن.

وأحرز هدفي أصحاب الأرض كل من لاعب خط الوسط الفرنسي موسى سيسوكو والمهاجم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون في الدقيقتين (12، و70) على الترتيب.

كاس الرابطة الإنجليزية : توتنهام 2 × 0 برينتفورد | اهداف المباراة HD



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pic.twitter.com/XS2ttY0uBn — snap:igoal1 (@Igoal1Snap) January 5, 2021

وسيكون توتنهام في المباراة النهائية على موعد مع الفائز من "ديربي" مدينة مانشستر بين اليونايتد والسيتي غدا الأربعاء، على ملعب "أولد ترافورد"، وعلى أن يقام النهائي يوم 25 أبريل المقبل، على ملعب ويمبلي.

وأصبح البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، ثالث مدرب يصل إلى نهائي كأس الرابطة مع 3 فرق مختلفة، بعد رون أتكينسون ورون ساوندرز.

المصدر: وكالات