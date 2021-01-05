أرسنال يعير مدافعه ساليبا لنيس

أعلن أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، انتقال مدافعه وليام ساليبا إلى نيس الفرنسي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري، لمنحه فرصة أكبر لخوض مباريات.

وقضى ساليبا، الذي تعاقد معه أرسنال في يوليو 2019 مقابل نحو 27 مليون جنيه إسترليني، الموسم الماضي معارا لنادي سانت إيتيان، ولم يلعب حتى الآن أي مباراة مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث اقتصرت مشاركة اللاعب البالغ من العمر 19 عاما مع فريق تحت 21 عاما فقط.

كما استبعد لاعب منتخب فرنسا للشباب من تشكيلة الفريق في دور المجموعات للدوري الأوروبي.

وقال المدير الرياضي لأرسنال، إيدو: "واجه وليام ظروفا صعبة العام الماضي حيث تسببت الإصابات وإنهاء الدوري الفرنسي مبكرا في قلة مشاركاته".

وتابع "لذلك قررنا بعد التشاور مع وليام أن قضاء ما تبقى من الموسم الحالي على سبيل الإعارة مع نيس هو أفضل السبل لمواصلة برنامج تطوره".

ويحتل نيس المركز 12 في الدوري الفرنسي بعد 16 مباراة، وسيستأنف المنافسات بعد العطلة بمواجهة بريست غدا الأربعاء.

المصدر: رويترز