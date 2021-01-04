غوارديولا: كنت أفكر في الاعتزال قريبا

صرح الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، بأنه في الماضي كان يفكر في الاعتزال قريبا، وربما يفكر في تمديد مسيرته، لأنه في وضع أفضل الآن.

وقال غوارديولا عبر موقع ناديه الرسمي: "من قبل كنت أفكر كنت أفكر في الاعتزال قريبا، ولكن الآن ربما أفكر في تمديد مسيرتي".

وأضاف غوارديولا، الذي مدد تعاقده مع مانشستر سيتي لمدة عامين في نوفمبر الماضي: "بالطبع أنا في وضع أفضل الآن، بالتأكيد الخبرة لها تأثير إيجابي خاصة بالنسبة لي وبطريقة تعاملي مع عملي".

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وتولى غوارديولا البالغ من العمر 49 عاما، مهمة تدريب مانشستر سيتي في عام 2016، للفوز بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز مرتين، وبثلاثة ألقاب في كأس رابطة المحترفين، وبلقب واحد في كأس الاتحاد الانكليزي.

وبدأ لاعب خط وسط فريق برشلونة السابق، مسيرته بتدريب الفريق "الكتالوني" في الفترة ما بين عامي (2008 و2012)، ثم تولى تدريب بايرن ميونخ الألماني لمدة ثلاثة أعوام، قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي.

المصدر: وكالات