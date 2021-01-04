"Cadena Cope": ريال مدريد يحدد بديل راموس

أفادت وسائل إعلام إسبانية اليوم الاثنين بأن ريال مدريد يفكر في التعاقد مع باو توريس مدافع فياريال، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة لتعويض الرحيل المتوقع للمدافع سيرخيو راموس.

ويرى مسؤولو نادي ريال مدريد أن باو توريس، يملك المؤهلات ليصبح خليفة لسيرخيو راموس، البالغ من العمر 34 عاما، والذي ينتهي عقده في يونيو المقبل.

وأفادت إذاعة "كادينا كوب - Cadena Cope"، أن راموس لم يتلق أي عرض رسمي من الفريق الملكي لتجديد عقده، وناقش ذلك شفويا فقط مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

ويحق للماتادور راموس التفاوض من الآن مع أي فريق يريده، للانضمام إليه مجانا بعد نهاية عقده في يونيو المقبل.

وتشير تقارير إلى أن القيمة السوقية للمدافع باو توريس، البالغ من العمر 23 عاما، تبلغ 50 مليون يورو، ولكن في ظل الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها فيروس كورونا، والعلاقات الجيدة بين ريال مدريد وفياريال، يمكن أن تنخفض تكلفة الصفقة.

💥 Informa @lamacope



💰 El Madrid la próxima temporada intentará fichar a Pau Torres (cláusula 50M €)



❌ El Madrid no ha hecho todavía ninguna oferta a Ramos



🗣️ Solo ha habido conversaciones informales entre Florentino y Ramos



📍 Quiere seguir y cree que se ha ganado 2 años pic.twitter.com/RTEBcXiz0d — Tiempo de Juego (@tjcope) January 4, 2021

يذكر أن باو توريس نشأ في فياريال، ويدافع عن ألوان الفريق الأول منذ عام 2017، وينتهي عقده مع "الغواصات الصفراء" في يونيو 2024، وشارك في الموسم الحالي في 17 مباراة، وسجل خلالها هدفين، إضافة إلى هدف خطأ في مرماه.

المصدر: وكالات