رسميا.. نادي ضمك يقيل مدربه الجزائري زكري

أعلنت إدارة نادي ضمك السعودي، اليوم الاثنين، إقالة الجزائري نور الدين زكري من تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وجاءت إقالة صاحب الـ56 عاما، عقب التصريحات التي أدلى بها بعد خسارة فريقه أمام الفتح في الجولة الماضية من دوري محمد بن سلمان للمحترفين، والتي هدد فيها بمغادرة النادي حال عدم تسجيل الإدارة لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان زكري، تولى الإدارة الفنية لنادي ضمك في أكتوبر 2019، خلفا للتونسي محمد الكوكي، الذي تمت إقالته بعد مرور 6 جولات من الدوري رغم صعوده مع الفريق إلى دوري المحترفين.

وساهم زكري في بقاء ضمك في دوري المحترفين الموسم الماضي بعد أن كان على مقربة من الهبوط في موسمه الأول بين الكبار.

ويحتل ضمك المركز الأخير في ترتيب فرق دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، بعد مرور 11 جولة، ولم يحقق سوى انتصارين وتعادل في مباراتين وتلقى 7 خسائر.

المصدر: الرياضية السعودية