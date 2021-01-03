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مانشستر سيتي يقسو على تشيلسي بثلاثية في عقر داره (فيديو)

الرياضة

مانشستر سيتي يقسو على تشيلسي بثلاثية في عقر داره (فيديو)
AFP
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تغلب مانشستر سيتي على مضيفه تشيلسي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في قمة الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وتناوب على تسجيل ثلاثية السيتي كل من الألماني إلكاي جوندوجان وفيل فودين والبلجيكي كيفين دي بروين في الدقائق 18 و21 و34 على الترتيب، فيما سجل هدف تشيلسي الوحيد كالوم هودسون أودوي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

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وبهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد تشيلسي عند 26 نقطة في المركز الثامن على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

المصدر: RT

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