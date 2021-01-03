انطلاق رالي داكار 2021 في السعودية (صور)

انطلقت اليوم الأحد النسخة الـ43 لرالي داكار أشهر الراليات الصحراوية الذي تستضيفه السعودية للعام الثاني على التوالي، خلال الفترة بين 3 و15 يناير الجاري.

ويتضمن التنافس هذا العام على ست فئات، هي السيارات، الدراجات النارية، الدراجات النارية الرباعية، المركبات الصحراوية الخفيفة، والشاحنات، إضافة إلى الفئة الجديدة "داكار كلاسيك" التي تشارك للمرة الأولى في الرالي.

تعرف على فئات المركبات المشاركة في السباق الأقوى #داكار_السعودية2021 🏜



286 مركبة اجتازت الاختبارات التقنية ✅#Dakar2021pic.twitter.com/EzD7pCpUsY — وزارة الرياضة (@gsaksa) January 2, 2021

ويبلغ عدد المركبات المشاركة التي تجاوزت الفحوص التقنية في الفئات الست 286 مركبة، منهم 101 متسابق في فئة الدراجات النارية، و 16 في الدراجات النارية الرباعية، و 64 في فئة السيارات، فضلا عن 61 في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، و 44 في فئة الشاحنات و 23 في فئة "داكار كلاسيك".

ويستمر الرالي 13 يوما بمسافة تزيد على 7600 كم، وسط مشاركة أكثر من 500 متسابق من مختلف دول العالم.

🚚 الشاحنات - المرحلة الأولى - النتائج المؤقتة

1. د. سوتنيكوف (RUS)

2. أ. لوبرايس (CZE) +00:07:56

3. أ. شيبالوف (RUS) +00:08:07#داكار2021pic.twitter.com/ABWH2Yrr5f — داكار - المملكة العربيّة السّعودية (@Dakar_arabic) January 3, 2021

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المصدر: سبق + gaps.dakar.com