انطلاق رالي داكار 2021 في السعودية (صور)
انطلقت اليوم الأحد النسخة الـ43 لرالي داكار أشهر الراليات الصحراوية الذي تستضيفه السعودية للعام الثاني على التوالي، خلال الفترة بين 3 و15 يناير الجاري.
ويتضمن التنافس هذا العام على ست فئات، هي السيارات، الدراجات النارية، الدراجات النارية الرباعية، المركبات الصحراوية الخفيفة، والشاحنات، إضافة إلى الفئة الجديدة "داكار كلاسيك" التي تشارك للمرة الأولى في الرالي.
تعرف على فئات المركبات المشاركة في السباق الأقوى #داكار_السعودية2021 🏜— وزارة الرياضة (@gsaksa) January 2, 2021
286 مركبة اجتازت الاختبارات التقنية ✅#Dakar2021pic.twitter.com/EzD7pCpUsY
ويبلغ عدد المركبات المشاركة التي تجاوزت الفحوص التقنية في الفئات الست 286 مركبة، منهم 101 متسابق في فئة الدراجات النارية، و 16 في الدراجات النارية الرباعية، و 64 في فئة السيارات، فضلا عن 61 في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، و 44 في فئة الشاحنات و 23 في فئة "داكار كلاسيك".
ويستمر الرالي 13 يوما بمسافة تزيد على 7600 كم، وسط مشاركة أكثر من 500 متسابق من مختلف دول العالم.
المرحلة الأولى في #داكار_السعودية2021 🇸🇦— وزارة الرياضة (@gsaksa) January 3, 2021
🏜 مرحلة الوديان والصخور 🪨
📍 جدة >>> بيشة #Dakar2021pic.twitter.com/VelgyxNVv9
🚚 الشاحنات - المرحلة الأولى - النتائج المؤقتة— داكار - المملكة العربيّة السّعودية (@Dakar_arabic) January 3, 2021
1. د. سوتنيكوف (RUS)
2. أ. لوبرايس (CZE) +00:07:56
3. أ. شيبالوف (RUS) +00:08:07#داكار2021pic.twitter.com/ABWH2Yrr5f
⚙️ تي 4 - المرحلة الأولى - النتائج المؤقتة— داكار - المملكة العربيّة السّعودية (@Dakar_arabic) January 3, 2021
1. R. Varela (BRA)
2.A. Jones (USA) +00:00:28
3. @ChalecoDakar (CHL) +00:00:42 #داكار2021pic.twitter.com/ooLsZE1Og8
🖼 لوحات فنية.. يشكّلها سائقو داكار.. بألوان الرمال الذهبية 🏜#داكار_السعودية2021 🇸🇦#Dakar2021pic.twitter.com/xESIJIfvG8— وزارة الرياضة (@gsaksa) January 3, 2021
المصدر: سبق + gaps.dakar.com