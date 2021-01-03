أرقام مميزة لرأس جيرو الذهبية

أصبح للفرنسي أوليفييه جيرو، مهاجم تشيلسي، سجل مميز في تسجيل الأهداف بالرأس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووفقا للحساب الرسمي للبريميرليغ، على "تويتر"، فإن جيرو يملك 89 هدفا في الدوري الإنجليزي، 32 هدفا منها أحرزها بالرأس.

3️⃣6️⃣% of @ChelseaFC's Olivier Giroud's 89 #PL goals have been headers (32 of 89)



The Frenchman has scored more headed goals in the competition than any other player since his debut in August 2012 ⚽️#CHEMCIpic.twitter.com/dqXsB4mNlv — Premier League (@premierleague) January 3, 2021

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وأشار الحساب الرسمي للبريميرليغ، إلى أن جيرو سجل أهدافا بالرأس في المسابقة أكثر من أي لاعب آخر، منذ ظهور المهاجم الفرنسي بالدوري الإنجليزي في أغسطس 2012.



ويملك جيرو لهذا الموسم في البطولة الإنجليزية 3 أهداف فقط حتى الآن.

ويستعد جيرو مع فريقه لمواجهة مانشستر سيتي، اليوم الأحد، على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات الجولة 17 من البريميرليغ.

المصدر: twitter\premierleague