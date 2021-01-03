 
مباشر

أرقام مميزة لرأس جيرو الذهبية

الرياضة

أرقام مميزة لرأس جيرو الذهبية
AFP JOHN WALTON
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/phjp

أصبح للفرنسي أوليفييه جيرو، مهاجم تشيلسي، سجل مميز في تسجيل الأهداف بالرأس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووفقا للحساب الرسمي للبريميرليغ، على "تويتر"، فإن جيرو يملك 89 هدفا في الدوري الإنجليزي، 32 هدفا منها أحرزها بالرأس.

إقرأ المزيد
مورينيو يوجه سهامه نحو محمد صلاح
مورينيو يوجه سهامه نحو محمد صلاح

وأشار الحساب الرسمي للبريميرليغ، إلى أن جيرو سجل أهدافا بالرأس في المسابقة أكثر من أي لاعب آخر، منذ ظهور المهاجم الفرنسي بالدوري الإنجليزي في أغسطس 2012.

ويملك جيرو لهذا الموسم في البطولة الإنجليزية 3 أهداف فقط حتى الآن.

ويستعد جيرو مع فريقه لمواجهة مانشستر سيتي، اليوم الأحد، على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات الجولة 17 من البريميرليغ.

المصدر: twitter\premierleague

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا