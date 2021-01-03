سبارتاك موسكو: مرحبا ميسي! (صورة)

هزأ نادي سبارتاك موسكو الروسي، من حالة ليونيل ميسي قائد برشلونة التي يحيطها كل هذا الغموض حول مستقبل الأرجنتيني، بعدما بات حرا في التفاوض مع أي فريق للرحيل ابتداء من هذا الشهر.

ونشر النادي الروسي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، محادثة مفبركة مع النجم ميسي، جاء مفادها: "مرحبا"، ليجيب الأرجنتيني بكلمة واحدة: "لا".



وعلق سبارتاك موسكو، على المحادثة المفبركة بكلمة "مؤلم".

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع برشلونة الصيف المقبل، وحاول ميسي مغادرة "الكامب نو" الصيف الماضي، لكن الإدارة السابقة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو رفضت رحيله إلا بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، والبالغة 700 مليون يورو.



وأكد ميسي في مقابلة تلفزيونية أجراها مؤخرا، أنه لن يرحل عن صفوف النادي الكتالوني حاليا، وسيتخذ قراره بنهاية الموسم، سواء بالرحيل أو البقاء.

المصدر: twitter/fcsm