ميسي يحسم الجدل أمام الانتقال إلى ريال مدريد

كشف النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قائد برشلونة، موقفه من الانتقال إلى ريال مدريد أو أتلتيكو مدريد، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبله مع الفريق الكتالوني.

وخلال مقابلة أجراها ميسي مع قناة "لا سيكستا" الإسبانية قال: "لا أريد أن تتلوث مسيرتي في النهاية، لدي قصة حب مع البارسا، سنرى كيف ستنتهي القصة، كما أريد أن ينتهي هذا العام السيئ على الجميع، وأن يكون العام المقبل أفضل للكل".

وتابع ميسي: "لا أستطيع أن أقول لك ما سأفعله بشأن مستقبلي، ولكن من المستحيل أن ألعب لريال مدريد، هناك أشخاص قالوا بأنه ربما سأذهب لأتلتيكو مدريد من أجل أن أكون قريبا من لويس سواريز، وأنا لا أفكر في هذا الأمر إطلاقا".

Lionel Messi has told La Sexta it's 'impossible' for him to ever sign for Real Madrid or Atletico Madrid ❌ pic.twitter.com/3SUPDn4XLO — Goal (@goal) December 27, 2020

إقرأ المزيد

وأردف: "قراري في الصيف كان قبل مشكلة رحيل سواريز، ولكن شعرت بالجنون من طريقة تعامل النادي مع سواريز، تم كل ذلك بطريقة خاطئة".

وسينتهي عقد ليونيل ميسي مع برشلونة الصيف المقبل، وبالتالي فأمام برشلونة خياران فقط: إما إقناع المهاجم الأرجنتيني بتجديد عقده، أو بيعه في يناير لتجنب خسارته مجانا خلال الصيف المقبل.

المصدر: LaSexta