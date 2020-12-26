"الفتى الذهبي" هالاند يفصح عن نادي أحلامه

صرح النجم النرويجي الشاب، إيرلينغ هالاند "الفتى الذهبي"، أن ناديه بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، هو أحد أكبر أحلامه حاليا، ويسعى لمنح النادي وجماهيره شيئا ما.

وقال هالاند، خلال فيلم وثائقي أعده النادي الألماني: "دورتموند هو أحد أكبر أحلامي حاليا، والفوز معه بأحد الألقاب هو أهم الأهداف التي أسعى إليها".

وأضاف "الفتى الذهبي": "أريد منح النادي والجماهير شيئا ما، لأني أعتقد أن الجميع هنا يستحق ذلك".

وتأتي هذه التصريحات في ضوء ارتباط هالاند بالانتقال إلى عدد من كبار أندية أوروبا، أمثال ريال مدريد، مانشستر يونايتد، ويوفنتوس.

وحصل النجم النرويجي، الذي أحرز 44 هدفا خلال الموسم (2019-2020) في جميع البطولات، على جائزة "الفتى الذهبي" كأفضل لاعب صاعد في العالم، التي تمنحها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية.

ويغيب النجم النرويجي الصاعد عن الملاعب منذ بضعة أسابيع، بسبب إصابة عضلية، لكنه قد يعود عند استئناف الدوري الألماني في يناير المقبل.

يذكر أن إيرلينغ هالاند، البالغ من العمر 20 عاما، انضم إلى صفوف بوروسيا دورتموند منذ يناير الماضي، قادما من فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي، مقابل 20 مليون يورو.

المصدر: وكالات