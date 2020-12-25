النادي الأكثر اختيارا لشعاره كوشم على أجساد المشجعين (صور)

أجرى موقع "GoodLuckMate" دراسة، حول أكثر الأندية اختيارا لشعاره كوشم من قبل عشاق كرة القدم لاعبي كرة القدم.

واستخدم الفريق الذي قام بهذه الدراسة جمع البيانات من خلال الـ"هشتاغ" عبر تطبيق "إنستغرام"، لذلك من المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى من ذلك بكثير.

وتصدر وشم شعار نادي يوفنتوس الإيطالي، قائمة الشعارات الأكثر ظهورا على أجساد مشجعي الأندية.

وتم العثور على 4881 وشما لشعار يوفنتوس على أجساد عشاقه، عبر الـ"هشتاغ"، وتلاه في المركز الثاني ريفر بلايت الأرجنتيني الذي زين شعاره جسد 2076 من عشاقه، وجاء في المركز الثالث فريق أرسنال الإنجليزي، برصيد 1939 وشما.

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بينما حل فريق ليفربول في المركز الرابع، حيث زين شعار "الريدز" جسد 1116 من مشجعيه.

ودخل قائمة الأندية العشرة الأولى كل من روما الإيطالي وريال مدريد، وبوروسيا دورتموند الألماني، وبوكا جونيورز الأرجنتيني، وتوتنهام الإنجليزي، ووست هام الإنجليزي.

وكشفت الدراسة أن إيطاليا هي الدولة الأولى التي يحمل المشجعون فيها وشوما لشعار أنديتهم المفضلة، حيث تم العثور على 6194 منهم، وتلتها بريطانيا، ومن ثم الأرجنتين.

المصدر: وكالات